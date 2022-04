Vandoncourt : quand la démocratie participative ne freine pas le vote d’extrême droite

En ce lendemain de second tour de l’élection présidentielle, la commune de Vandoncourt, à 13 km de Montbéliard, est déserte. Comme tous les lundis, l’épicerie est fermée. L’école aussi, puisque c’est les vacances scolaires. Et la pluie battante a fini de chasser les derniers promeneurs. En mairie, Patrice Vernier, maire de Vandoncourt, se prépare pour la réunion hebdomadaire avec les 13 élus de la commune. « Cela leur permet de rapporter chaque semaine les propos des habitants de la commune », explique-t-il. Car les habitants y ont une place et une parole tout à fait importante.



« Laboratoire de la démocratie », « village des 600 maires »… Depuis 1971, Vandoncourt pratique la « démocratie participative ». C’est Jean-Pierre Maillard Salin qui, élu maire cette année-là et fraîchement rentré d’Afrique, décide de mettre en place ce concept testé en Amérique depuis une dizaine d’années, mais qui est encore très peu connu en France. Son projet : impliquer les 600 habitants de la commune dans la vie politique locale et en faire des acteurs des décisions importantes (retrouvez un reportage vidéo avec des images d’époque sur le projet).. Une tradition qui a perduré, puisque aujourd’hui, avec 850 habitants et Patrice Vernier comme maire depuis 2001, la démocratie participative tient bon.



Les habitants participent aux commissions, prennent la parole, sont conviés chaque année à de grandes réunions publiques pour définir les axes de l’année, convoquent des experts sur les sujets importants pour prendre au mieux les décisions de politique locale. Les habitants passent beaucoup de temps ensemble pour organiser de grands chantiers collaboratifs, des balades gourmandes, des concours de talents, de peinture, ou encore pour être bénévole dans la trentaine d’associations de la commune, dont l’association Vandoncourt sans frontières. Association que le maire défend fièrement, qui montre « l’ouverture et la richesse des habitants ».

Malgré cette démocratie participative – « plutôt tirée de politiques sociales de gauche », convient le maire – 53,99% des suffrages exprimés à Vandoncourt ce dimanche soir ont été en faveur de Marine Le Pen. Dans l’imaginaire collectif, ce vote en faveur du Rassemblement national, renvoie plutôt à un ras-le-bol du système démocratique français. Ce résultat n’étonne cependant pas le maire. « Les choses étaient déjà ainsi en 2017. À ce moment-là, j’avais été très perturbé que Marine Le Pen soit en tête. Mais cette fois, je m’y attendais.» Au 1er tour, l’affection pour la candidate d’extrême droite s’était déjà exprimée. Elle était en tête, recueillant 32,68% des suffrages exprimés, alors qu’Emmanuel Macron arrivait deuxième, loin derrière, avec 22,37% des voix. Plus de 10 points d’écart entre les deux candidats. L’abstention, de son côté, est plutôt contenue et plus faible qu’à l’échelle du pays. Elle était de 20,90 % ce dimanche 24 avril et de 20,15 % le 10 avril à Vandoncourt, contre un taux de 28,01% à l’échelle nationale.