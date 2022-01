Valentigney : la dynastie Doriot, des bords du Doubs à Harvard

Auguste Doriot se retire progressivement du monde des affaires. Il prend ensuite sa retraite passant son temps entre Courbevoie et Menton où il possède une résidence d’été. Auguste Doriot s’éteint en 1955. Du côté de sa vie privée, le Boroillot a épousé Berthe Baehler, née en 1870, issue de la bourgeoisie commerçante protestante. Berthe est également d’origine suisse par son père. De cette union est née deux enfants, dont George.

George Doriot est né le 4 septembre 1899 à Paris. Élevé dans le milieu entrepreneurial de son père, le jeune homme aurait été prédestiné aux affaires, mais la Première Guerre mondiale va entraver ce chemin. Dans l’artillerie, il termine le conflit comme maréchal des logis comme son père. Il bénéficie d’un sursis en 1919 pour terminer son service militaire. À ce moment, son destin va basculer et faire entrer la famille Doriot dans une autre dimension.

La paix revenu, George Doriot reprend ses études. Après un passage dans une université parisienne, son père, Auguste, l’oriente vers les États-Unis afin qu’il étudie le management et la gestion. Avec une idée simple : que George soit formé aux méthodes américaines et aux techniques modernes industrielles. Il est possible de penser que cet envoi aux États-Unis cache aussi l’idée de combler le retard managérial accumulé par l’usine Doriot.

Initialement, George Doriot devait partir étudier au fameux Massachusetts Institute of Technology (MIT), mais le Français part étudier à Harvard, près de Boston, après une rencontre avec le président de la mythique Harvard Business School. Une fois son diplôme en poche, George va occuper quelques temps un emploi dans une entreprise new-yorkaise qui assure un solide réseau professionnel et une connaissance profonde de toutes les nouvelles technologies. Il multiplie à cette époque les allers-retours entre la France et les États-Unis.

En 1925, Doriot intègre comme professeur l’université d’Harvard. Il enseigne la gestion industrielle. Ses cours vont devenir célèbres en raison de leur niveau d’exigence et de la difficulté d’apprentissage. Une question apparait alors. Quelles sont les idées du Comtois d’origine ?

Une partie de la vision de Doriot est de penser le commerce et les affaires dans leur globalité. Il perçoit dans les années 1920 l’établissement d’une économie mondialisée. À ce titre, il souhaite créer une école pour former les entrepreneurs du monde entier. Il participe alors à la création en 1930 de l’actuel centre de perfectionnement aux affaires à Paris. Dans sa tache, il est aidé par une assistante d’Harvard qui va devenir sa femme, Edna Allen. Il s’appuie également sur les cours de management enseigné par l’université américaine.

Au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Doriot est mobilisé par le gouvernement français, servant d’attaché militaire de France à Washington. Il suspend ses cours. Après la débâcle de 1940, il obtient la nationalité états-unienne et se met au service de l’US Army. Il intègre alors l’intendance de l’armée. Ses talents de planification et ses relations lui assurent une certaine visibilité. Il termine le conflit avec le grade de général. Le rôle de Doriot au sein des forces alliées pendant le conflit est cependant remis en cause par certains auteurs.