Le député énumère également, selon lui, plusieurs « irrégularités » dans le déroulement du scrutin. Il dénonce un « faux tract » dans lequel Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort, apporterait son soutien à Marie-France Cefis. Un document distribué en fin de campagne. « Or, suite à ce tract Madame Coudereau Corinne et moi-même, candidats sur la liste Valdoie au Cœur ont alerté́ le Président du Conseil Départemental, dans la mesure où celui-ci avait affirmé́ nous soutenir. Sa réponse par SMS est sans ambiguïté́ : « Je l’apprends » « Elle a fait ça dans mon dos » « Elle m’a pris pour un con » ce sont les SMS reçus le vendredi 13 mars en soirée », écrit Michel Zumkeller. Celui-ci estime que cette manœuvre entre dans le champ de l’article L97 du code électoral : « Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné́ des suffrages, déterminé́ un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros. »