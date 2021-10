Valdoie : la première maison France Services du Territoire inaugurée

Deux agents seront là de manière permanente pour accueillir et accompagner les usagers dont un adulte-relais. Un conseil numérique a aussi été recruté pour aider ceux qui en auraient besoin. Adrien Taquet a, lui, tenu à rappeler que cette dynamique allait dans le sens des vœux du président de la République : « Il y a deux ans, le président inaugurait la première maison France Services. Il y en a 1 745 aujourd’hui. » Il a ainsi annoncé qu’en plus de cette première maison départementale, deux autres devraient voir le jour l’année prochaine à Giromagny et Beaucourt.