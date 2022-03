Valdoie : elle habite dans un immeuble qui menace de s’affaisser

Durant cette semaine d’attente, Laurence contacte le directeur de l’espace France Services et chargé de l’urbanisme à Valdoie. Dans un échange de mails que Le Trois a pu consulter, il expose que la mairie ne peut rien faire sur ce dossier. “C’est à votre syndic de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les dangers. Je ne peux pas me permettre de faire de l’ingérence sur ce dossier.” Contacté par téléphone, il indique avoir suivi le dossier de près : « Dès que nous avons eu connaissance de l’affaire, nous avons contacté le syndic qui a rapidement réagi. »



Malgré cette réponse du syndic, le temps que met le rapport à arriver pousse Laurence à chercher un appartement supplémentaire, pour se mettre à l’abri avec sa fille. Elle contacte la préfecture, la maire de Valdoie, sans obtenir de réponse. Elle demande au syndic, par mail le 19 janvier, de la reloger. Sans réponse non plus. Contacté par téléphone, le directeur du syndic, Guillaume Massif, affirme : « Nous avons fait ce qu’il fallait dès que nous avons eu les informations. Notamment pour les travaux : nous avons très rapidement fait venir un maçon. Notre rôle est d’assurer la sécurité des locaux. Mais seule l’assurance habitation peut intervenir sur le relogement : ce n’était pas de notre ressort. » Pour cela, il fallait à Laurence une attestation, qu’elle ne pouvait pas obtenir sans le rapport de l’expert, une fois de plus.

La dernière solution : la production d’un arrêté de péril. Les arrêtés de mise en sécurité stipulent que « si une interdiction d’habiter temporaire ou si des travaux rendent les lieux inhabitables, le propriétaire ou le syndicat doit assumer l’hébergement. » Mais celui-ci « ne pourra se faire qu’aux vues du rapport de l’expert », expose le directeur de l’espace France Services et chargé d’urbanisme de Valdoie dans un mail adressé à Laurence Desjardin.. Au téléphone, il expose : « Une procédure de mise en péril aurait été longue et périlleuse. Le temps de mettre en place la procédure, les propriétaires auraient déjà regagné leur domicile. Cela aurait été coûteux pour le syndic, comme pour les propriétaires. »

Lorsque le rapport de l’expert arrive, le 27 janvier, il indique qu’un “étaiement complet de la solive et un redressement” doit être effectué avant que les propriétaires puissent réintégrer leurs domiciles. Laurence prévient son assurance, qui lui propose 5 nuits à l’hôtel. À condition qu’elle n’amène pas ces chiens. « Désespérée par la situation, j’ai pris un autre appartement à mes frais à Essert pour me reloger, avant d’annuler la location le 3 février, lorsqu’on m’a stipulé que je pouvais revenir. En tout, cela m’aura coûté plusieurs centaines d’euros », expose Laurence.

Finalement, Laurence a passé plus de trois semaines sans pouvoir retourner chez elle. Trois semaine où Camille Poret ne peut pas non plus entamer de démarches pour son plafond, ni revenir dans l’appartement pour entamer des travaux. Le 3 février, le syndic envoie un mail pour annoncer que les travaux ont été réalisés, que l’expert est passé. Et qu’il a confirmé par email que Laurence pouvait revenir. Camille Poret et son conjoint tiquent sur ce point : “Personne n’a été prévenu de la venue de l’expert. Nous n’avons eu aucune confirmation que l’expert était véritablement passé. Ni mail, ni rapport.” Le syndic promet le rapport de l’expert dans les jours à venir. Il doit confirmer que les travaux réalisés permettent de maintenir la structure et d’éviter un écroulement. Plus de 20 jours plus tard, le rapport n’est toujours pas arrivé (*). Laurence, qui n’avait plus d’autres solutions, est revenue dans son appartement sans aucune certitude d’une contre-expertise. De son côté, le directeur du syndic réaffirme ce fait, l’expert est bien passé : « Nous ne savons pas pourquoi son rapport prend autant de temps, nous l’avons relancé.» *