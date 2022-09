Une rentrée scolaire qui lance le chantier de la refonte de l’école

Cette méthode doit aussi être reprise pour rapprocher les écoles du tissus économiques, avec en filigrane un objectif : lutter contre la chute démographique, qui entraîne une baisse des élèves et des fermetures de classe. « En 10 ans, le département a perdu 1 867 élèves, observe Marianne Tanzi. C’est totalement corrélé à la baisse démographique départementale. » À l’échelle de l’académie de Besançon, la dynamique est similaire. Par rapport à la rentrée 2021, on enregistre une baisse de 1,6 % du nombre d’élèves attendus dans les classes à le rentrée. En parallèle, le rectorat souligne que « le taux d’encadrement est en constante amélioration depuis la rentrée 2013 ». Et dans le Territoire de Belfort, aucune décision provisoire (ouverture ou fermeture) n’a été prise au printemps. Aucune fermeture n’est donc prévue après la rentrée confirme-t-on à l’inspection d’académie.



Pour contrecarrer la chute démographique, l’école veut se rapprocher du milieu économique, pour permettre aux élèves locaux de trouver du travail localement, pour disposer aussi des formations correspondant aux métiers en tension localement. Cet objectif rejoint ainsi celui de l’orientation. Un travail est justement lancé, sachant que l’on estime qu’un enfant a en moyenne dans son spectre une vingtaine de métiers. Un champ restreint. Et une réalité préjudiciable, notamment pour les catégories les plus défavorisées. Il faut élargir le champ des possibles et les inciter à oser. Il y a des « problème de censure chez certaines familles », reconnait relève Nathalie Roinard, inspectrice d’académie, qui suit le dossier orientation dans le Territoire de Belfort. L’école doit donner cette ouverture. Des expérimentations sont lancées, notamment dès la 5e, avec des sensibilisation. « Nous allons travailler avec les entreprises pour qu’elles connaissent l’écoles et pour que l’école connaissent les entreprises », glisse Marianne Tanzi. Un travail doit aussi être mené autour de la voie professionnelle, pour qu’elle soit « choisie » et non « subie ».