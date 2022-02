Une pièce de théâtre pour casser le miroir déformant de l’immigration

Mieux, cette pièce invite à connaître l’autre. Ou à se reconnaître. Car si le livre et la pièce retracent le parcours d’une famille algérienne, l’histoire « peut coller à toutes les formes d’immigration », estime Jilali El Rhaz. « Beaucoup se retrouve dans ce texte », appuie-t-il. Et au-delà de l’immigration, le propos présente une proximité bien plus proche qu’on ne le pense avec les familles populaires françaises. Et les témoignages reçus par l’auteur et les comédiens après les représentations – « Les Behloumi, c’est moi » – témoignent de cette double dynamique. Cela raconte une histoire « universelle », résume Dominique Lurcel, dont le théâtre transpire des questions d’actualité ; dès 2006, il s’était aussi saisi des traces laissées par la colonisation. Il a travaillé sur l’Algérie, mais aussi les Tutsis.

L’approche de la démarche sociologique est par ailleurs singulière. On regarde l’immigration à l’échelle de la famille. Et de l’évolution de la fratrie. On ne la regarde pas à l’échelle d’un territoire. Ou d’un quartier. « Je montre ce que l’on ne montre jamais : une famille ordinaire qui ne défraie pas la chronique », confie le sociologue Stéphane Beaud. « Cela va à l’encontre des représentations médiatiques dominantes », ajoute-t-il. Des images qui surreprésentent une minorité, qui « contamine tout le groupe », observe le sociologue. Il ne veut pas proposer un énième miroir déformant de cette réalité sociale. « Il est important de casser cette altérité sans cesse mise en scène », souligne-t-il. Et il veut aussi casser l’image misérabiliste.

Pour autant, Stéphane Beaud n’est pas dupe. « L’ascenseur n’est pas en panne, mais plus difficile car les conditions de vie des classes populaires, notamment dans les quartiers HLM, sont plus dégradées », observe-t-il. Le parcours de Samira montre le poids de l’école dans cette promotion sociale. « Ce livre redit l’importance dans le milieu populaire de l’école. La seule grande issue », insiste Stéphane Beaud, conscient, également, « que les stigmatisations, ça use ».

Finalement, le livre et la pièce viennent donner de l’espoir. « Samira a brisé des plafonds de verre en tant que femme et en tant que femme issue de l’immigration, relève Nadia Larbiouene, comédienne. Cette dernière dirige également une compagnie de théâtre, où elle joue des femmes connues, moins connues ou inconnues ; « des femmes invisibles », comme elle résume, qui s’apparentent notamment à Samira. « Elles ont des choses à dire », insiste-t-elle. Et de conclure : « Le parcours de Samira est exemplaire. Inspirant. » Et ce miroir reflète une autre réalité de l’immigration.