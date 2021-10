Un village bourguignon veut sauver son château d’une affaire de blanchiment d’argent

« Non au démantèlement du château »; « La Rochepot mobilisé contre la vente »; « Touche pas à mon château »… Sur de vieux draps ou des cartons défraichis, les slogans accueillent les visiteurs qui franchissent le pont-levis de la magnifique structure aux tuiles vernissées de La Rochepot (Côte-d’Or). Fermé depuis trois ans à la suite de l’arrestation pour blanchiment de son propriétaire présumé, le château perché sur un piton rocheux a rouvert brièvement afin de présenter son mobilier qui sera mis dimanche aux enchères à Beaune : des armures jusqu’aux chaudrons en cuivre, en passant par le service Baccarat.

Pour le village, cette dispersion condamne un site qui a accueilli jusqu’à plus de 20 000 visiteurs par an, une manne pour les quelque 300 habitants. « Tous mes clients sont là pour visiter le château », résume Véronique Fouquerand, viticultrice et propriétaire de chambres d’hôtes dans le village. « C’est une catastrophe ». « La Rochepot vidé de ses entrailles ne sera plus La Rochepot », déplore Romuald Pouleau, ancien gardien du château et initiateur d’une pétition qui a recueilli près de 3 000 signatures. Selon lui, le village est le « dommage collatéral » d’une affaire qui le dépasse.

En 2015, les habitants poussent un ouf de soulagement quand « leur » château trouve enfin preneur après être resté en vente trois ans. Sa propriétaire, l’héritière de l’ex-président Sadi Carnot, avait posé comme condition à la vente le « respect total » des lieux. Or, c’est justement ce que disent vouloir les investisseurs qui rachètent le château 3 millions d’euros. « Tout le monde y a cru », se souvient Romuald Pouleau. « Ils avaient un projet magnifique. Et ils disaient que l’argent n’était pas un problème », raconte-t-il à l’AFP.