Un projet de centrale photovoltaïque pointe le bout de son nez à Bondeval

La commune a donc commencé un travail avec la société SEM Energies Renouvelables Citoyenne (SEM EnR Citoyenne). Implanté dans le territoire depuis 2016, c’est un acteur local. Une « boite à outil public », comme l’appelle le président Jean-Daniel Maire. L’entreprise publique se charge de développer les projets des communes, de prodiguer des conseils, mais surtout de financer des projets liés au énergies renouvelables du Jura et du Doubs. Le communiqué de presse annonce que ce partenaire leur permet d’avoir « une implication forte des acteurs locaux (citoyens, associations, entreprises locales). Ce modèle permet aux collectivités de rester maîtres de leurs projets. » Jean-Daniel Maire, le président directeur général explique que leur travail au sein du projet consiste à « mettre en place un comité de pilotage, avec tous les acteurs concernés : la commune, les entreprises. Par la suite, quand on aura les autorisations, on associera la population pour des financements. » Il continue : « Notre rôle, c’est d’être un véritable outil public pour la commune, pour donner des conseils, et accompagner les aides financières. » Le deuxième acteur est SEM SIP EnR qui s’est chargé du développement du financement de l’exploitation des moyens de productions d’énergies. Cette entreprise nationale a aidé la SEM SIP EnR, car elle était plus ancienne, nous explique Jean-Daniel Maire ; « Cette entreprise nous a permis à nous d’avoir un relai, de l’expertise car nous, nous sommes encore tous neufs.» Le maire de Bondeval complète : « C’est vrai que la SEM locale n’avait jamais travaillé sur des panneaux photovoltaïques, mais seulement sur des éoliennes. Ca a permis d’avoir une double expertise » admet-il.