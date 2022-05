Un livre sur l’histoire tumultueuse du FC Sochaux-Montbéliard et de Peugeot

Mais la différence, c’est qu’aujourd’hui, Sochaux est un parmi tant d’autres. Une usine en concurrence avec les autres. Certes, les 200 millions d’euros d’investissement pour en faire l’usine de montage la plus moderne d’Europe façonnent un horizon, mais ils ne compensent pas le déclassement. Ni n’efface l’effritement inexorable des effectifs. « Sochaux perd son statut privilégié », résume Jean-Baptiste Forray, à partir du moment où le retrait de la famille est acté, en 2012. « Il y a une histoire officielle que le groupe était totalement à l’agonie et que rien d’autre n’était possible, rappelle Jean-Baptiste Forray. Mais ce sont aussi des choix du groupe qui l’ont mis en difficulté. » Et de préciser : « On a sacrifié l’outil industriel au profit des actionnaires. »

La guerre entre Thierry et Robert Peugeot n’a pas facilité cette vision stratégique industrielle. Le journaliste rappelle les investissements du second nommé dans les services, l’institut Ipsos, les autoroutes Sanef ou encore dans les maisons de retraite Orpéa. « C’est autant d’argent qui ne pouvait plus sortir », analyse-t-il. Et « quand elle vint à manquer » on ne pouvait plus la mobiliser. « La responsabilité de la famille est grande à ce moment-là », estime Jean-Baptiste Forray. En parallèle, le nouveau dirigeant, Carlos Tavares, engage un grand désengagement de PSA. Il se retire du foot. Il se retire de Gefco, autre création sochalienne (lire notre article)… On arrête les bus (lire notre article). La fin d’une époque.

Le retrait des Peugeot du pays de Montbéliard n’est pas non plus nouveau. « Dès l’après-guerre, la plupart avait quitté le pays de Montbéliard », replace l’auteur. Le siège de l’entreprise prend place à Paris, avenue de la Grande-Armée. « Les seuls Peugeot à demeurer dans le pays de Montbéliard sont au cimetière de Valentigney », glisse, cinglant, le journaliste. Aujourd’hui, le siège de l’entreprise, fondue dans un groupe automobile italo-americano-français est à Amsterdam, « un paradis fiscal », déplore Jean-Baptiste Forray. L’éloignement est sidérant et l’oubli est construit : l’histoire du FC Sochaux-Montbéliard disparait du musée de l’Aventure Peugeot. Notamment l’icône locale, Étienne Mattler. « Bon capitaine, bon soldat, bon Français : c’est ce personnage-là, longtemps érigé en modèle par le constructeur, qu’on a fait disparaître du musée de l’aventure Peugeot après la cession du club », écrit Jean-Baptiste Forray, à la page 68.

Dernièrement, les représentants du personnel de l’usine de Sochaux ont alerté sur la réforme des strates hiérarchiques. En relevant, également, l’anglicisation des titres attribués aux salariés. Une marque de plus de cette distance qui s’accroit, couplée à un « sentiment d’insécurité fort » qui monte. C’est l’histoire d’une industrie qui s’est transformée au pas de course. De la désindustrialisation d’un territoire. D’une perte de repères de ses habitants. « C’est une histoire qui dépasse de très loin le cadre du pays de Montbéliard », relève Jean-Baptiste Forray. Mais que le pays de Montbéliard illustre très bien.



Dans le pays, les grandes heures de cette industrie se cristallisaient dans un stade. Le stade Auguste-Bonal, construit en marge de l’usine. La mémoire de ces illusions perdues sonne creux, aujourd’hui, dans ce temple du football qui a bien du mal à remplir ses 20 000 places. Mais quel que soit le résultat de ces play-off 2022, un parfum d’antan a soufflé de nouveau, avec l’espoir d’enfin repartir de l’avant. Avec une figure forte, celle de l’entraîneur Omar Daf. Il était de l’aventure, en 2004.