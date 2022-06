Trois générations de bénévoles racontent le Fimu 

Ses trois mots pour définir le Fimu : convivialité, qualité, échange.

Sa meilleure anecdote : « Je pense au groupe Tomback. Ils étaient 9 aux percussions équatoriennes. Ils sont passés professionnels après dix ans de Fimu. La première fois qu’ils sont venus, ils avaient tout juste 18 ans…. La dernière fois qu’ils sont venus au Fimu, tout le monde pleurait car on savait qu’en se professionnalisant, ils ne pourraient plus venir au Fimu. Mais on était tellement contents pour eux. »

Sa pire anecdote : l’arrêt de l’électricité à l’espace musicien. « Encore une fois, il avait plu…. Pour ne pas changer au Fimu. C’est l’anecdote qui revient chaque année ! L’électricité a été coupée alors qu’on faisait la fête ensemble : musiciens et bénévoles. On voulait tous continuer, alors on a mis les spots sur des batteries, on a tiré de la bière sans réfrigérant et on a bu de la Cervoise tiède ! »