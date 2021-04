[Tribune] Les leçons d’un désastre sidérant après l’incendie chez OVH

« Ce mercredi 10 mars 2021, à 00h47, un incendie s’est déclaré dans une salle d’un de nos 4 datacentres strasbourgeois, SBG2. Nous précisons que le site ne fait pas l’objet d’une classification seveso. Les pompiers sont immédiatement intervenus sur site afin de protéger les équipes et limiter la progression de l’incendie. Ils ont ainsi procédé à l’isolation complète du site et de son périmètre dès 2h54. À 4h09, le feu a détruit SBG2 et continuait de présenter des risques pour les datacentres voisins jusqu’à ce que les pompiers prennent le contrôle complet de l’incendie. Depuis 5h30, le site est inaccessible à nos équipes pour des raisons évidentes de sécurité, sous le pilotage de la préfecture. L’incendie est désormais circonscrit. »

Communication officielle d’OVH – le 10/03/2021 à 13h31.

OVH est une grande entreprise, un « géant » du numérique européen, fleuron technologique français aux diverses ramifications dans l’univers de la télécommunication. Tout cela force le respect, tant est si bien que cette entreprise a choisi de rester sur le sol français, en jouant le jeu de la fiscalité française et des règles sociales particulièrement contraignantes dans notre pays.

Par l’intermédiaire de son directeur de la Sécurité de l’Information, Julien Levrard, OVH annonce l’obtention de la certification ISO/CEI 27001 le 14/03/2019 sur les serveurs dédiés. Cette certification permet de valider les procédures d’OVH pour gérer les différents risques sur les serveurs, ainsi que les opérations d’informations internes et externes liées à la survenance de ces risques. L’incendie du mercredi 10 mars prouve que la certification n’a pas été utile, et même remet en question la valeur de ces audits de sécurité, ne serait-ce finalement que de la poudre aux yeux? L’enquête en cours déterminera les causes d’un tel désastre, mais l’entreprise OVH constate déjà les lourds effets de la catastrophe, alors qu’elle souhaitait entrer en bourse depuis le 09 Mars dernier.