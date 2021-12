Trévenans : des infirmiers de l’hôpital alertent sur les incohérences du redéploiement des effectifs

« D’habitude, nous avons un manque d’infirmiers spécialisés au bloc opératoire. Ce qui fait que la direction à recours à de l’intérim externe », explique Céline Durosay, secrétaire nationale du syndicat de la CNI. « Avec la fermeture d’une partie des blocs opératoires, il y avait assez de personnel au sein de l’hôpital pour assurer les interventions. Mais à la place, la direction préfère garder les intérimaires au bloc, pour déplacer le personnel salarié vers les services Covid », s’étonne la déléguée syndicale de l’HNFC.

L’hôpital rencontre de son côté une situation complexe. « Les intérimaires signent pour travailler dans les blocs. Si on les envoie dans les services de réanimation, ils ne restent pas », pointe Céline Durosay. D’où l’envoi de personnels employés vers ses services.

Ce début de 5e vague et la montée des tensions sont révélateurs d’un problème antérieur : celui de la pénurie de soignants et de la capacité des hôpitaux à recruter et garder son personnel. Sollicitée par téléphone, la direction n’a pas souhaité s’exprimer à ce sujet.

Dans un communiqué conjoint du collectif Inter-Blocs et de la CGT, le personnel déplore : « La crise sanitaire n’excuse pas tout.[…] Les efforts ne vont pas que dans un sens, et les « merci » ne suffisent plus ». Un « affront de plus », pour un personnel qui déclare dans le communiqué « qu’il ne se laissera plus faire ».

Pendant une heure, ce vendredi matin, le personnel a pu discuter avec la direction. « Pour le moment, le personnel attend les suites de cette discussion. Nous ne sommes pas à l’abri qu’une nouvelle grève se produise », analyse Céline Durosay.