Trévenans : à l’hôpital, les soignants réaffirment le droit à tous d’être soigné

Au premier abord, en ce mardi après-midi ensoleillé, les pancartes font état du mécontentement des soignants concernant les conditions de travail, de formation, de rémunération. « Un métier formidable, un statut fort minable », peut-on lire sur une pancarte. Sur une autre : « Nous ne sommes pas des bénévoles », ou encore : « Sauvez des vies, ouvrez des lits. » Des slogans qui témoignent d’un ras-le-bol bien connu, exacerbé par la crise sanitaire. Mais l’autre source du ras-le-bol, c’est aussi la question du personnel non-vacciné et les débats médiatisés autour de la question : « Les soignants supportent-ils de voir et soigner en réanimation les personnes non-vaccinées ? »

« Nous, on en a marre que l’on parle à notre place », affirme Isabelle, aide-soignante de l’hôpital et membre de la CGT. « Le président affirme que l’on doit emmerder les non vaccinés. J’ai vu passer beaucoup d’articles qui affirment que l’on ne veut plus soigner des personnes non-vaccinées, c’est faux. Qu’ils arrêtent de parler à notre place. » Sa collègue, elle aussi aide-soignante et représentante syndicale de la CGT ajoute : « Aujourd’hui, nous manifestons pour nos mauvaises conditions, nos salaires, notre charge de travail, mais nous avons surtout une pensée pour nos collègues non-vaccinés qui ne peuvent plus travailler. » Elle précise : « De nombreux services ferment. Nous ne sommes pas assez nombreux pour la charge de travail. Nous sommes là pour la réintégration des collègues suspendus. »

Luc Kahl, infirmier et délégué syndical CGT a, lui aussi, affirmé son soutien sur le droit à tous d’être pris en charge pour des soins, quels qu’ils soient. « Nos conditions sont exécrables. Avec le plan Blanc, c’est encore pire. Le « quoi qu’il en coûte », ça suffit. Nous sommes en train de craquer. Alors oui, sur le terrain, nous voyons bien qu’en réanimation, beaucoup ne sont pas vaccinés. Mais je dénonce la tendance qui se demande s’il faut soigner ou non les non-vaccinés. » Il poursuit : « Un patient est un patient. On les soigne peu importe ce qu’ils sont ou ce qu’ils ont. » Une intervention applaudie, clamée en cœur par les manifestants présents dans la foule.