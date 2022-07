Tour de France : des conseils pour rejoindre la Planche des Belles-Filles à pied

La 109e édition du Tour de France a démarré le vendredi 1er juillet, au Danemark. Depuis mardi, les coureurs arpentent les routes de l’Hexagone. Ce vendredi, ils relient Tomblaine (Meurthe-et-Moselle) à la Planche des-Belles-Filles (Haute-Saône), devenue en une décennie une montée mythique de la Grande boucle.

Une partie du public accédera à l’arrivée de l’étape en empruntant les sentiers montagneux et forestiers du massif des Vosges, au départ, notamment, d’Auxelles-Haut, Giromagny ou encore Lepuix. « À partir de Lepuix, le public passera par l’étang des Belles-Filles et le sentier de randonnée balisé pour rejoindre la Planche ; à partir de Giromagny, le public passera par le col du Querty et le plain du Querty, également sur les sentiers de randonnées », relève la préfecture du Territoire de Belfort, dans un communiqué. « À partir d’Auxelles-Haut, le public prendra la direction du mont Ménard puis de la Planche ; à partir de la partie sommitale du ballon d’Alsace, le public pourra rejoindre le point d’arrivée de la course en passant par la piste de ski de fond », ajoute-t-elle.

La préfecture du Territoire de Belfort énumère plusieurs recommandations, pour éviter les difficultés :