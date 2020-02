Territoire: un budget de bon père de famille ou de « bon pépère de famille » ?

Bastien Faudot y est allé un peu plus fort sur les annonces de création d’emploi à Fontaine, en dénonçant une « communication politique » : « Il n’y aura pas 1400, ni même 1000 emplois. Peut-être 400 ou 500. Avez-vous l’illusion de croire que nos concitoyens apportent une quelconque croyance à ces annonces. Velog a annoncé en fait un dépôt de permis de construire ; le PDG se garde d’annoncer des effectifs. »

En s’appuyant sur le rapport de l’ancien secrétaire d’État au numérique Mounir Mahjoubi, il a tiré la sonnette d’alarme sur les conséquences indirectes de ces implantations ! « Les plateformes du dernier kilomètre suppriment 2,2 emplois quand elles en créent 1 ; quel sera le bilan pour le commerce belfortain ? Les élus locaux sont-ils là pour engager un mouvement irréfléchi et non préparé ? Quid du bilan carbone ? Et les conditions de travail sur ces plateformes logistiques ? » a-t-il énuméré.

Sur le budget en lui-même, il a reconnu la maîtrise des dépenses, « mais avec quelle qualité de service mise en place au service des citoyens », a-t-il nuancé. Quant au désendettement, « c’est la ligne directrice de votre mandat ; votre grand projet, le désendettement pour le désendettement ; si vous aviez un grand projet à financer, vous auriez le même taux d’endettement ; mais de grand projet structurant, il n’y en a pas. Et vous usez de votre dernière année de liberté pour faire plus que ce qu’on vous oblige à faire et que vous critiquez », a-t-il ajouté en référence à la perte annoncée de la part de la taxe foncière.

Pour préparer l’avenir, Bastien Faudot aimerait par exemple une réflexion à long terme sur la prise en charge de la dépendance : « Le nombre de plus de 65 ans va doubler d’ici 2050. On doit réfléchir pour inventer et innover. On ne pourra pas avoir systématiquement recours à l’hébergement en Ephad. Il faut inventer des petites structures; il faut prendre une initiative et le Département à vocation à le faire. » De même, il aimerait qu’émerge un projet pour développer de nouvelles filières universitaires dans le nord Franche-Comté. « Il faut que l’élu soit aussi un bâtisseur. Vous avez un mode de gestion non pas en bon père de famille, mais en bon pépère de famille ».