Territoire de Belfort : un protocole pour accompagner les professionnels de santé face aux violences conjugales

Se sentir légitime de dénoncer des violences conjugales en tant que médecin traitant, médecin de famille, ou lors d’une consultation occasionnelle n’est pas chose facile. Depuis le 30 juillet 2020, une nouvelle loi permet pourtant aux médecins de briser le secret médical pour signaler des personnes victimes de violences conjugales. A la suite de ce décret, peu apprécié dans le monde médical, un protocole a été élaboré par un groupe de travail en lien avec le conseil national de l’ordre des médecins et la Haute autorité de santé. Plusieurs départements y ont adhéré, dont dans le Territoire de Belfort, en accord avec la police, la gendarmerie, le tribunal, l’hôpital Nord Franche-Comté et le conseil départemental du Territoire de Belfort de l’ordre des médecins. Le but de cet accord : un accompagnement rapide et pluridisciplinaire des victimes.