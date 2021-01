Territoire de Belfort : Territoire Habitat fête ses 100 ans et rajeunit son visage [diaporama]

Les premiers programmes ont été engagés à Belfort, sur la colline du Mont, et à Beaucourt. Entre 1922 et 1930, l’office construit 374 logements au Mont et 110 à Beaucourt entre 1922 et 1925 rappelle une note historique de Territoire Habitat. Ce sont des cités jardins : des pavillons jumelés avec un bout de jardin.