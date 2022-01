Territoire de Belfort : les principaux chiffres du budget 2022

« Ce sont presque 30 millions d’euros de crédits d’investissements qui sont inscrits pour 2022, soit plus de 50 % de crédits supplémentaires par rapport au budget de 2021 », présente fièrement Florian Bouquet. Il précise que jusqu’ici, « 79 % des crédits d’investissements ont été réalisé. »

En termes d’investissement, le patrimoine départemental arrive en première place avec 9,7 millions d’euros. Viennent ensuite les investissements sur les réseaux et les transports (6,9 millions d’euros), l’aménagement du territoire (6,5 millions d’euros), le social et le développement humain (3,7 millions d’euros) et les moyens généraux logistiques et informations (2,8 millions).