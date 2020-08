Territoire de Belfort : le masque obligatoire dès mardi à partir de 10 personnes

« Dans les espaces extérieurs de loisirs : jardins, parcs, plages, berges des rivières, étangs et lacs… (ex : parc de la Douce, lac du Malsaucy, étang de la Véronne, étang des Forges…) le port du masque n’est pas obligatoire si les groupes, espacés obligatoirement d’un mètre minimum entre deux, n’excèdent pas 10 personnes, précise la préfecture.

L’obligation de port du masque ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation.

Pour toute présence spontanée sur la voie publique de plus de dix personnes (file d’attente devant un magasin ; sortie d’un centre commercial…) le port du masque est fortement recommandé, chacun étant clairement appelé à faire preuve de responsabilité pour agir contre la propagation du virus.

Il est rappelé que les mesures générales actuellement en vigueur modifié doivent continuer à être respectées, notamment dans le cadre des établissements recevant du public ouverts de jour ou de nuit (port du masque obligatoire en lieu clos, distanciation physique).

L’ensemble de ces mesures fera l’objet de contrôles renforcés par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Pour rappel, le non-respect de cette nouvelle obligation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit 135 € et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit 1 500 €, ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.

« Pour la santé de tous, le préfet du Territoire de Belfort appelle la population à respecter strictement ces mesures afin de se protéger soi-même et protéger les autres. Continuons à respecter les gestes barrières pour freiner la circulation du virus :