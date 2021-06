Territoire de Belfort : la situation hydraulique est satisfaisante, l’été s’annonce chaud et sec

L’ingénieur Météo France affirme que cet hiver, les précipitations ont été conformes aux normales de saison. Novembre a été particulièrement sec, mais janvier particulièrement pluvieux, ce qui a permis de réguler. En mars et en avril, le Territoire de Belfort était déficitaire en pluviométrie. Mais le mois de mai a été si pluvieux qu’il a permis de compenser les mois de mars et d’avril. Juin va plutôt dans la tendance de mai, avec un temps orageux.

L’indice d’humidité des sols, à la fin juin, est conforme à ce que l’on observe sur les 30 dernières années. La situation est stable. « On a une marge d’un mois sur la situation hydrologique. Il n’y aura pas de difficulté majeure en juillet », annonce Bruno Vermot-Desroche. Mais comme le montre l’ingénieur de Météo France, le Territoire de Belfort est une « zone à particularité ». « Les nappes sont à un niveau acceptable. Mais les nappes ne sont pas remplies à ras bord, et elles descendent très vite. Le basculement peut se faire en deux, trois semaines et en quatre semaines la situation peut devenir compliquée. »

L’eau reste très peu stockée dans les nappes, car le Territoire de Belfort est une région montagneuse, en tête de bassin, régi par un régime torrentiel. Lorsque l’eau arrive dans les nappes, elle s’évacue très vite. En plus, le climat est continental et les influences océaniques sont relatives. Les contrastes de température sont plus forts qu’au bord de mer. Quand il fait très chaud, les nappes descendent très rapidement. Les hivers plus doux causent également du tort aux nappes, puisqu’elles n’ont pas le temps de se remplir complètement. Et cette année ne fait pas exception à la règle. Donc même si la situation est correcte, les météorologues appellent à la vigilance.