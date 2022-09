Territoire de Belfort : des allègements sur les restrictions en eau 

Avec cet allègement, l’arrosage des jardins potagers et des jeunes arbres et arbustes entre 20h00 et 8h sera de nouveau autorisé (toujours pas les jardins et les espaces verts). Il sera aussi possible de re-laver son véhicule dans les stations économes (haute pression et dispositif de recyclage de l’eau). Pour autant, il reste interdit de nettoyer les toitures, les façades et les terrasses. En cas de non-respect, la préfecture indique que les contrevenants sont toujours passibles de sanction pouvant aller jusqu’à 1500 euros.