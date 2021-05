Territoire de Belfort : 5 chiffres à retenir sur les élections départementales

Le Rassemblement national (RN), nouvelle appellation du Front national, ne présente des candidats que dans deux cantons : celui de Grandvillars et celui de Châtenois-les-Forges. Dans le second nommé, il avait terminé second au 1er et au 2nd tour, avec respectivement 33,14 et 30,61 % des suffrages exprimés. Dans le canton de Grandvillars, le FN avait même terminé en tête du 1er tour avec 36,87 % des suffrages exprimés. Au second tour, dans une triangulaire, il avait fini 2e avec 35,54 % des suffrages exprimés. Christian Rayot et Isabelle Mougin (gauche républicaine), avaient gagné d’un souffle, avec 150 voix d’avance sur le FN. En 2015, sur l’ensemble des cantons, le FN n’avait obtenu aucun siège, mais avait terminé 2e parti en nombre de voix enregistrées au second tour. Il avait recueilli 12 088 voix, contre 12 106 pour Les Républicains, qui s’appelait encore UMP. Il avait été aussi au second tour dans le canton de Belfort 1 (Résidences), de Delle, de Giromagny et de Valdoie. Malgré ces forts résultats de l’époque, le parti ne présente que deux binômes cette année.