Stellantis va produire des utilitaires à hydrogène à Hordain

Ces utilitaires promettent une autonomie de 400 kilomètres pour une recharge en quelques minutes. « L’annonce d’aujourd’hui démontre l’engagement de Stellantis à investir en France dans les technologies les plus avancées et à soutenir la mobilité bas carbone », a déclaré Carlos Tavares, cité dans le communiqué. Leur construction en série devrait faire baisser leur prix qui s’élève pour l’instant à 110 000 euros l’unité (hors bonus). Mais il manque encore un réseau de distribution, ainsi que de l’hydrogène « vert » et pas cher : l’extraction de ce gaz, très énergivore, est encore très peu basée sur des énergies renouvelables.

Selon M. Tavares, la diffusion des véhicules à hydrogène « passera plutôt par les flottes des grandes entreprises qui pourront investir » et installer des distributeurs dans leurs locaux où les chauffeurs viendront recharger les véhicules après leur journée. Stellantis a passé un partenariat avec Engie pour proposer une offre tout-en-un, avec véhicule, borne et hydrogène. L’offre à hydrogène devrait être étendue progressivement aux gros utilitaires, comme le Fiat Ducato et aux pickups comme le Dodge Ram, dans les usines du groupe en Italie, en Pologne ou aux Etats-Unis, a indiqué M. Tavares.

Protégée des pénuries de semi-conducteurs, l’usine de Hordain, l’une des trois usines d’utilitaire de Stellantis en Europe, a produit 144 650 véhicules en 2021.