Stellantis : Sochaux navigue à vue avec la pénurie de semi-conducteurs

« La direction use et abuse de la flexibilité, en annulant des journées de travail du jour au lendemain, et dans la foulée, programmer des allongements d’horaires ! » dénonce la CGT. « Les ouvriers font preuve d’un maximum d’agilité, sans limite, estime pour sa part François Guillerey, de l’Unsa. C’est un stop & go permanent avec des stops quand il n’y a plus de pièces et des heures supplémentaires quand il y en a. » Force ouvrière demande une nouvelle fois de relocaliser ces activités, pour « retrouver des compétences » et « retrouver de l’emploi dans notre bassin d’activités ».