Stellantis : retour des compteurs à aiguilles pour relancer la production de la Peugeot 308

Bientôt quatre semaines consécutives d’arrêt de la production de la Peugeot 308, à l’usine Stellantis de Sochaux. 25 % de l’usine au point mort, alors que la marque au Lion a clairement privilégié la production des Peugeot 3008 et 5008. Ce vendredi, on sera à 26 journées non travaillées sur cette ligne de production, soit environ 10 400 Peugeot 308 non produites ! En cause, la pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui ne permet pas de concevoir la dalle numérique qui équipe le i-cockpit de la voiture. La situation, elle, ne semble pas s’améliorer.