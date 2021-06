Stellantis : pas de production de 3008, ni de 5008 à Sochaux lundi et mardi

Ce sont six séances de travail qui sont annulées, lundi et mardi, à l’usine Stellantis de Sochaux. La pénurie de micro-conducteurs, utilisés dans le montage des tableaux de bord et des i-cockpit des Peugeot 3008 et 5008, contraint une nouvelle fois la direction de l’établissement à stopper la production.

Ce sont 75 % de l’usine qui est à l’arrêt, car la ligne de production de la Peugeot 308 est maintenue (système 1). 1 200 voitures par jour ne seront pas produites. Selon nos calculs, on dépasse plus de 60 séances annulées sur les deux lignes de production depuis le mois de février, sachant qu’on compte actuellement, normalement 4 séances de travail quotidiennes : 3 sur le système 2 et 1 sur le système 1.