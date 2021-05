Stellantis : pas de Peugeot 3008 fabriqués à Sochaux lundi 10 mai

Ce sont près de 1 200 Peugeot 3008 et Peugeot 5008 qui ne seront pas produits à l’usine Stellantis de Sochaux, ce lundi 10 mai, comme lundi 3 mai. La ligne de production qui fabrique ces véhicules, le système 2, est totalement à l’arrêt. Ce sont trois équipes (dont celle de nuit dans la nuit de lundi à mardi) qui ne travaillent pas. Ce sont plus de 2 000 ouvriers qui seront placés en modulation négative et 400 techniciens et agents de maîtrise (TAM) qui seront « mis en activité partielle », annonce Éric Peultier, de Force ouvrière. Avec cette annulation, 75 % de l’usine ne tourne pas.