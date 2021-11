Stellantis : le syndicat FO inquiet du manque de formation sur les « nouveaux métiers » liés à l’électrique

C’est Déborah Schorr, secrétaire du syndicat et représentante du site de Mulhouse qui met le doigt dessus, lors de la réunion du syndicat. « L’une des problématiques que l’on rencontre liée à l’électrification, c’est la question de la technique sur ces nouveaux métiers. » Sans cesse, la question des nouveaux métiers revient sur le tapis. Sans jamais savoir vraiment de quoi on parle. Liés à l’électrique, à l’hydrogène, des instituts comme la nouvelle antenne du Cnam à Montbéliard réfléchissent déjà à former sur ces nouveaux métiers d’ici 2 à 3 ans. « Mais 2 à 3 ans, ce sera déjà trop tard », pointe Eric Peultier. « Qui va former sur les métiers liés à l’électrification de nos usines ? Quel centre ? Quand ? Aujourd’hui, on ne sait pas encore comment faire face à la technicité demandée ». Avant de poursuivre : « Les politiques nous font passer à l’électrique sans prendre soin de former des gens. » Une décision trop brutale, selon le syndicat, alors même que Stellantis prévoit de ne plus produire de véhicules thermiques d’ici 3 ans.

Des constatations partagées par Frédéric Homez, le secrétaire général de FO. « J’ai participé aux deux réunions avec le président de la république sur les voitures électriques. Nous avions fait passer nos revendications sur les contraintes liées à la fin des moteurs thermiques. » Il poursuit : « Faire des voitures électriques, c’est bien. Mais il faut l’infrastructure et la formation qui va avec. Il faut faire de la recherche sur ces fameux nouveaux métiers ». Pour ne pas se retrouver au dépourvu lorsque les usines passeront à une électrification complète.

L’apprentissage est la clef, pour le syndicat. Il faut que les jeunes puissent être directement formés au sein des usines. « Il faut qu’on porte une responsabilité vis-à-vis des nouvelles générations. Des groupes comme Stellantis doivent être porteurs d’apprentissage sur les nouveaux métiers », analyse Déborah Schorr.