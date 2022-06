Stellantis : encore trois jours d’arrêt après une semaine d’immobilité à Sochaux

« Avant, avec la 308, nous trouvions des solutions en revenant à des pièces moins modernes pour continuer à produire », se remémore Eric Peultier, délégué syndical Force Ouvrière, inquiet de la tournure de cette nouvelle pénurie de semi-conducteurs. Ce lundi, la direction a annoncé l’annulation des séances de mercredi, jeudi et vendredi.

Cela fait depuis mardi dernier que l’usine Stellantis de Sochaux est à l’arrêt. Depuis,certains salariés sont mis « sur de petits chantiers », mais 95% du salariat est à l’arrêt, selon le délégué syndical « Nous payons une crise Covid qui s’est déroulée il y a quelques semaines en Chine », déplore-t-il, plaidant pour une relocalisation des matériaux.

Pour le moment, la direction met le temps mort à profit pour former la nouvelle ligne hiérarchique et poursuivre d’autres formations, confirme une porte-parole du groupe. « Il y a des opérations de formations pour les team leaders, des formations qui étaient déjà programmées en cours qui se poursuivent et d’autres qui vont certainement être déclenchées », confirme-t-elle.