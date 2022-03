Stellantis : dans le plan d’investissement décennal, le social aux oubliettes

“Dare Forward”, c’est le nom du plan annoncé le 1er mars par Carlos Tavares, directeur général de Stellantis pour la décennie à venir. Dans ce plan : de grands principes écologiques. Dont celui de s’engager pour devenir le « champion de l’industrie dans la lutte contre le changement climatique. », a-t-il annoncé dans un communiqué. L’entreprise souhaite s’engager en atteignant la neutralité carbone d’ici 2038 avec une réduction de 50% d’ici 2030. Stellantis se veut devenir un « leader en matière de décarbonation, doublé d’un pas décisif dans l’économie circulaire. » L’entreprise dit adopter « un nouvel état d’esprit, avec pour objectif la transformation de la mobilité sous tous ses aspects, pour le bien de nos familles, de nos communautés et des sociétés dans lesquelles nous opérons.»

Derrière ces dires, une stratégie commerciale fondée sur l’électrique. 100% de véhicules électriques vendus en Europe d’ici 2030 et 50% aux Etats-Unis, promet Stellantis. L’entreprise prévoit ainsi de vendre 5 millions de véhicules électriques chaque année dans le monde à l’horizon 2030. De miser, aussi, sur l’hydrogène, en intégrant des piles à combustible dans les grands utilitaires en 2024. Tout en multipliant par quatre le chiffre d’affaires des véhicules neufs dans les segments haut de gamme et luxe. Et tout en doublant le chiffre d’affaires net pour atteindre les 300 milliards d’euros à l’horizon 2030.