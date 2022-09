Stellantis : à Sochaux, les salariés dans l’attente d’un geste de la direction 

Fin août, des syndicats avaient indiqué attendre le mois de septembre de pied ferme pour négocier une revalorisation salariale, notamment CFDT ou CGT. Ou encore une prime, nommée prime Macron ou Pepa, du côté de Force ouvrière. La première quinzaine de septembre s’est écoulée sans annonce de la part de la direction centrale, ce qui a eu le don de fâcher les syndicats.

« Dans des discussions, la direction avait indiqué qu’une réunion se tiendrait mi-septembre pour discuter pouvoir d’achat. Mais depuis la rentrée, on n’entend plus rien », regrette Benoit Vernier, de la CFDT. Il craint que la direction ne repousse les négociations à la date initiale, prévue pour février 2023. « Je le vois venir. D’ici là, ils nous diront qu’avec la récession économique, il faut faire très attention. » Il est d’autant plus impatient qu’il voit les choses bouger dans d’autres entreprises, comme Renault ou Arcelor Mittal, où les salariés vont toucher une prime de 1 000 euros en octobre au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

À la CGT, Jérôme Boussard, représentant syndical, ne cache pas non plus son impatience. Il rappelle que l’activité partielle mise en place à chaque rupture de stocks et pénuries engendre une baisse d’environ 16% du salaire (voir notre article). Ce qu’il réclame, pour les salariés, c’est aussi une augmentation salariale. Et une augmentation conséquente : 400 euros, si possible. « On prendra ce qu’il y a à prendre », consent-il. Il souhaite que les choses aillent vite. « Je trouve ça fou, on ne fait que nous faire patienter. » Il explique avoir exposé le problème à Poissy, ce jeudi, lors d’une réunion avec la direction centrale sur les mutuelles : il s’est fait envoyer sur les roses, raconte-t-il. « Ce n’était pas le sujet, m’a-t-on dit. Ils m’ont indiqué que des annonces devaient être faites prochainement.»

Eric Peultier, délégué syndical FO, espère au moins la mise en place d’une prime, promise depuis juin, explique-t-il. « Rien n’est prévu en termes de renégociation salariale avant février 2023. Par contre, une prime ne serait-ce que de 3 000 euros permettrait de couvrir les dépenses supplémentaires liées à l’inflation dans un premier temps », expose le délégué syndical, avant de poursuivre : « Il va falloir montrer qu’il y a du social dans la boutique. »