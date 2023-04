Stellantis : à Sochaux, ces 10 jours d’arrêt qui inquiètent un peu plus que d’habitude

« Encore les semi-conducteurs », souffle Benoît Vernier, délégué syndical de la CFDT après un coup de téléphone à la direction ce mardi 4 avril qui ne lui aura rien appris de plus. Le 30 mars dernier, il a été annoncé aux salariés lors d’un conseil social et économique (CSE) que l’usine de Sochaux serait à l’arrêt 10 jours à compter de mercredi 5 avril, en raison d’une pénurie de boîtes de vitesses automatiques. « Les composants des boîtes de vitesses sont en rupture. Il y a aussi des problèmes avec les transports. En clair, une combinaison de mauvais facteurs », explique Benoît Vernier.

Durant ces 10 jours, les salariés seront totalement à l’arrêt. Dans un premier temps, leur salaire sera compensé par un système de compteur d’heures modulables, pouvant descendre jusqu’à -84h. Puis, ils passeront au chômage partiel et conserveront 84% de leur salaire. « Cela s’appliquera à peu près à partir de mercredi prochain pour la plupart. Soit deux à trois jours de pertes de salaire à 16% la journée », s’agace Jérôme Boussard, délégué syndical de la CGT. « La direction nous rétorque que ce sont les accords que nous avons signés.» Il réclame que soient compensé à 100% les jours de chômage partiel et regrette que les salariés « trinquent » à chaque fois pour les à-coup de production. Le calendrier de cet arrêt coïncide avec l’arrivée des primes d’intéressement et de participation, explique-t-il. Et ce trou dans le portefeuille va « obliger les salariés à piocher dans cette prime. Ce n’est pas normal. Encore moins avec le contexte inflationniste que l’on connaît aujourd’hui.»