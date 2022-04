Sochaux : un nouvel atelier de transformation pour les producteurs de viande

« Pour la transformation de la viande, il faut aller jusqu’à Cernay, ou à Pontarlier », expliquent les paysans présents à Coeur Paysan ce mardi. « Ou alors, au plus proche, il faut se rendre chez plusieurs prestataires de service. Mais quand on doit aller dans trois ou quatre endroits différents pour transformer sa viande, ce n’est pas rentable,cela peut coûter jusqu’à 5 000 euros pour un veau », renchérissent-il. Dans le Pays de Montbéliard, il n’est aujourd’hui pas possible de transformer sa viande ; une réelle fragilitée pour la filière. « Il faut que l’on arrive à permettre à tout le monde de transformer à la demande, sans avoir à aller trop loin », expose François Cisera, président de l’association Coeur Paysan et producteur de yaourt à Soye.

L’idée d’un atelier de transformation a émergé en même temps que celle de créer le magasin de producteurs. « Mais il était difficile de tout faire d’un coup, il a fallu y aller progressivement », explique le président. Les deux lieux ont tout de même été pensé comme un ensemble. Avec un atelier de transformation attenant au magasin de producteur, et avec des équipements communs : la chambre froide, par exemple, déjà installée dans le magasin, sera utilisée aussi par le futur atelier.