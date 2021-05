Sochaux : l’usine Stellantis au point mort mardi 25 mai

Les deux lignes de production de l’usine Stellantis de Sochaux, qui fabriquent d’une part les Peugeot 308 et d’autre part les Peugeot 3008 et 5008 seront encore une fois à l’arrêt ce mardi 25 mai, à cause des « ruptures d’approvisionnement » des semis conducteurs. Ce sont 1 200 voitures qui ne seront pas produites par les quatre équipes concernées par ces lignes de production. Une grande partie des salariés sera placée « en activité partielle », informe la direction de l’usine.

Ce vendredi, dans un message, Force ouvrière dénonçait une « gestion à la petite semaine, mettant l’ensemble des salariés, ligne hiérarchique comprise, en extrême tension ».