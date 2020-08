Sochaux : la rentrée de PSA s’accélère

La rentrée s’accélère du côté de Sochaux, où un CSE extraordinaire s’est tenu ce jeudi matin, 20 août.

FO annonce que « suite à la demande commerciale, la direction annonce que la mise en place de la demi-équipe système 1 (308) » est avancée au lundi 31 août, « soit une semaine plus tôt que prévu »

« Une montée progressive est prévue sur cette première semaine de production », poursuit le syndicat, qui revendique par ailleurs »une remontée rapide de l’équipe de VSD système 2.

L’UNSA se félicite également de « la constitution d’une demi-équipe supplémentaire pour produire la 308 dès le 31 août, alors que la mise en place de cette équipe était prévue le 7 septembre. Cette bonne nouvelle vient en complément de la mise en place d’une 3e équipe (de nuit) pour la fabrication de la 3008 et de la 5008 », indique le syndicat. L’UNSA réclame également « Une quatrième équipe de VSD pour retrouver l’activité antérieure à la crise », mais indique que « la direction n’a pas voulu s’engager sur ce point ».

L’UNSA demande « qu’un nombre suffisant d’intérimaires soit recruté pour garantir la production dans les meilleures conditions de travail et de sécurité ». Ce syndicat estime « le besoin à 1200 intérimaires. La direction a seulement annoncé le recrutement de 250 intérimaires cette semaine ».