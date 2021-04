Sochaux : la ligne de production de la 308 toujours à l’arrêt

La ligne de production de la Peugeot 308, le système 1, sera encore à l’arrêt la semaine prochaine à l’usine de Sochaux précise la direction, confirmant une information du syndicat Force ouvrière. La pénurie de micro-conducteurs, pièce essentielle du fonctionnement du tableau de bord de la voiture, explique cet arrêt. Ce sont encore 2 000 voitures, selon nos informations, qui ne seront pas produites la semaine prochaine.



Selon nos informations, vendredi 23 avril, on arrivera à 26 séances annulées sur le système 1 depuis le début de la crise. Les micro-conducteurs permettent de façonner la dalle numérique qui équipe les tableaux de bord des Peugeot 308, à la place des compteurs.



Sur les 700 salariés de l’équipe, 200 sont placés en activité partielle. D’autres vont aller sur la ligne de production des Peugeot 3008 et 5008 pour assurer des remplacements. Certains sont « prêtés » aux sites de Mulhouse et Vesoul, d’autres vont en formation et les derniers vont intervenir sur le chantier de Sochaux 2022, pour faire de la peinture.



