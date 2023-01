Sochaux : la fermeture de Coeur paysan entraîne l’avortement du projet d’atelier de transformation de viande

Cœur paysan a fermé ses portes samedi 21 janvier, à Sochaux. Le magasin de producteurs a vécu à peine dix-huit mois. Les producteurs associés évoquent les charges et la conjoncture comme raison principale de la chute du projet. Ils ont acté la décision lors d’une réunion extraordinaire le jeudi avant la fermeture. Une fermeture précédée quatre licenciements en fin d’année et d’une ouverture du magasin réduite : il était ouvert depuis début janvier seulement trois jours par semaine. Le projet à 2 millions d’euros, co-financé par l’Agglomération du pays de Montbéliard, la Région, la Chambre d’agriculture et le fonds France active, n’est déjà plus sur les rails.

Dans sa chute, Cœur paysan entraîne un autre projet : un atelier de transformation de viande. En avril 2022, devant les locaux de Coeur paysan, le président de l’association, François Cisera, détaillait les contours d’un futur atelier de transformation de 135 m2 (lire notre article). Un bâtiment qui devait voir le jour à la fin de l’année 2022 et qui devait permettre aux paysans de transformer leur viande dans le pays de Montbéliard (il n’existe pas d’autres ateliers dans le territoire actuellement).

Les plans de l’atelier ont été pensés en même temps que ceux de Cœur Paysan. Des équipements devaient donc être communs, comme la chambre froide, installée dans les locaux de Coeur Paysan. En avril, on parlait également de l’embauche de trois charcutiers et d’une utilisation des locaux par cinq à six producteurs dès l’ouverture. Le coût de l’opération devait être d’environ un million d’euros, dont plus de 800 000 euros empruntés par les porteurs de projet.