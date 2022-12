Sochaux : la CFE-CGC se renforce aux élections professionnelles à Stellantis, la CGT recule

La CGT continue de perdre de l’influence. Globalement, elle enregistre 18,2 % des suffrages exprimés, reculant de 5,5 points depuis 2018 (graphique ci-dessous). En 2010, la CGT enregistrait 34,5 % des suffrages exprimés. Le syndicat n’aura des représentants que dans le premier collège (ouvriers), où il reste majoritaire, enregistrant 33,6 % des suffrages exprimés. Seule la CFDT a des représentants dans les trois collèges. Le syndicat obtient cinq sièges. Son influence croit également, passant de 15,5 % à 16,9 % des suffrages exprimés enter 2018 et 2022, même si elle est la quatrième force syndicale de l’entreprise, en ayant autant d’élus que la CGT. « Nous sommes satisfaits de progresser dans les élections professionnelles du site Stellantis Sochaux pour la 3e fois consécutive », a commenté la CFDT.

La CFTC obtient sept représentants et obtient 21,2 % des suffrages exprimés et . C’est la deuxième force syndicale de l’usine. Elle est présente dans le premier collège, où elle obtient aussi cinq sièges, comme la CGT (28,4 % des suffrages exprimés), et le deuxième collège. Entre 2018 et 2022, la CFTC se maintient, passant de 20,7 % à 21,2 %. Depuis 2010, la CFTC a gagné près de 10 points dans la représentation salariale.

Autre syndicat en perte de vitesse, Force ouvrière, qui recule de 14,6 % des suffrages exprimés à 11,9 %. La syndicat réformiste n’aura que trois sièges au CSE, seulement dans le premier collège ; elle perd son siège dans le deuxième collège. En 2014, FO avait 19,1 % des suffrages exprimés. FO est la cinquième force syndicale de Stellantis Sochaux. « Résultats très décevant malgré beaucoup de travail », a commenté sur Facebook le syndicat, au cœur de la nuit. « Les salariés de Sochaux ont fait un choix, nous le respectons », a ajouté le syndicat.

Le scrutin comptabilisait 6 016 inscrits. L’abstention s’élève à 17 % ; la participation est forte. 79,9 % des suffrages ont été exprimés. La participation est de 75,4 % dans le premier collège (ouvrier), de 81 % dans le deuxième collège (techniciens) et de 87,6 % dans le troisième collège (cadres et ingénieurs).