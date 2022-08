Sécheresse : passage en état de crise dans les 3 départements du nord Franche-Comté

« Les prévisions météorologiques n’annoncent pas de précipitations dans les 15 jours à venir et les températures resteront élevées », prévient la préfecture de Haute-Saône précisant qu’en termes de sécheresse, « le mois de juillet 2022 a battu tous les records en Haute-Saône.» Elle est donc passée en état de crise ce lundi 8 août sur l’ensemble du département et applique les mêmes règles que dans les autres départements au même stade.

Les restrictions, sur les trois départements, imposent de limiter les usages de l’eau à l’eau potable, la sécurité et la salubrité. Et visent toutes les catégories d’usagers : entreprises, agricultures, collectivités et particuliers. Dans le communiqué de la préfecture de Haute-Saône, il est rappelé que les maires peuvent prendre par arrêté municipal des mesures de restriction encore plus contraignantes s’ils le souhaitent, en s’adaptant à la situation locale.