Sécheresse: les agriculteurs autorisés à avoir recours aux jachères

Les agriculteurs soumis à des contrôles (y compris par photo aérienne) de la part des agences de paiement qui distribuent la manne européenne, doivent pouvoir justifier de ces cultures sur leurs terres à certaines dates.

Or, la sécheresse est telle cette année, qu’après une moisson de blé ou d’orge de printemps, la germination et la levée des petits plants de colza fourrager, de luzerne ou toute autre culture intermédiaire comme le sarrasin ne se fait pas, les champs restent nus.

Pour 14 départements dont la période de présence des cultures dérobées débutait le 6 août au plus tard, les exploitants qui auraient déjà implanté leurs graines doivent déposer une demande de dérogation si elles n’ont pas levé, a précisé le ministère dans un communiqué. Il s’agit de l’Ardèche, du Cher, de la Côte d’Or, l’Indre, la Haute Garonne, l’Indre et Loire, le Loir-et-Cher, le Lot, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, la Haute-Saône, le Tarn et l’Yonne.

Le ministère n’a pas répondu au syndicat Modef qui a demandé mercredi l’activation du fonds national de gestion des risques agricoles (FNGRA) et le

déclenchement de la réserve de crise agricole issue de la PAC. « Le ministère reste attentif à la situation et continue d’explorer toutes les pistes », a simplement indiqué une source.