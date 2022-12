SDIS 90 : de très fortes tensions enveniment la sortie de grève

Ils lui expliquent aussi ne pas être « dupes ». Pour eux, la nouvelle loi telle qu’elle est permet de boucher les trous des effectifs manquants. Dans leur courrier, ils écrivent : « La récupération des jours permettra peut-être de cacher l’état général catastrophique des effectifs du SDIS, au moins pour quelque temps. »

Par téléphone, c’est particulièrement ce point qui inquiète le président du syndicat Autonome Sébastien Boillot. « L’intersyndicale veut apaiser les tensions pour sortir de la crise mais le SDIS est bien malade…», souffle-t-il. Cette loi autour des 1 607 heures, qui doit aujourd’hui entrer en vigueur, n’est que la partie émergée de l’iceberg. « Cela fait des années que nous avons des problèmes d’effectifs », pointe-t-il. Avec de plus en plus d’opérations, notamment à cause du désert médical sur leur périmètre. « Cela entraîne des baisses de motivation », qui viennent se superposer au désengagement des sapeurs-pompiers volontaires.

« Avec le manque de personnel, le Covid qui a fait du mal, nous n’avançons plus comme avant. Et nous sommes inquiets pour la sécurité et la santé des hommes. Il n’y a plus de démarche corrective, plus de démarche de qualité », explique-t-il. Et cela, parce qu’il n’y a plus le temps, plus le monde nécessaire. Venir demander aux hommes de respecter cette loi, c’est aussi « cacher cette réalité ». « Essayer de boucher les trous » : ce qui fâche d’autant plus.

Pour le prouver, il met en exergue un élément utilisé par Florian Bouquet. Lors du conseil départemental du 15 décembre, il s’est interrogé sur l’intervention de la caserne de Grandvillars sur un incendie qui se déroulait sur la zone de Belfort – et sur la possibilité que cela soit dû à une mauvaise répartition des jours de congé. Dans leur lettre, l’intersyndicale lui a répondu que ce jour-là, les sapeurs-pompiers étaient dans leur bon nombre, et déjà simultanément sur d’autres interventions assurées par les centres de cours de Belfort Nord et Sud. « Et les trois casernes censées intervenir avant Grandvillars étaient tout simplement vides (Giromagny, Chatenois les Forges, Tourelles.)» Vides, parce que gérées par des sapeurs-pompiers volontaires qui sont de moins en moins nombreux et qui ne sont pas toujours disponibles. Résultat : « elles sont désertées », expose Sébastien Boilot.

Même si les représentants syndicaux poussent pour sortir du conflit, notamment depuis l’accord sur les jours de sujétions promis lors de la médiation avec la préfecture, tous les paramètres évoqués entrent en collision. Et ne permettent pas de retrouver de la sérénité avant les fêtes. De son côté, la préfecture du Territoire de Belfort a accordé un délai pour que soit mis en place un nouveau comité technique du SDIS qui passera en délibération le nouveau protocole, explique le président du syndicat Autonome. Cela interviendra entre janvier et février. En attendant, de nouvelles discussions sont attendues après les fêtes. Avoir l’espoir que les sapeurs-pompiers décolèrent. Et qu’enfin, un protocole puisse être signé. Sollicité, le président du Département, Florian Bouquet, n’a pas encore répondu.