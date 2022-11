Saturée, l’usine Stellantis de Sochaux stocke ses véhicules sur l’aérodrome désaffecté de Lure-Malbouhans

Des véhicules produits à l’usine Stellantis de Sochaux (Doubs) sont « délestés » depuis quelques jours à l’aérodrome désaffecté de Lure-Malbouhans (Haute-Saône), à 40 km de l’usine, « pour accélérer leur distribution dans les marchés locaux », confirme une porte-parole de l’usine.

Les parkings de l’usine sont actuellement saturés, du fait d’importants problèmes logistiques (lire notre article). Les constructeurs automobiles sont confrontés à une pénurie de chauffeurs en Europe. Ils affrontent aussi « une congestion des ports et une instabilité du transport par le rail », replaçait Stellantis la semaine dernière. La situation est d’autant plus visible à Sochaux que le site du Doubs est une plaque tournante où des véhicules fabriqués ailleurs par le groupe transitent par Sochaux, notamment en provenance de Rennes (Ille-et-Vilaine) et Trnava (Slovaquie).

Le constructeur automobile, né de la fusion de PSA et Fiat Chrysler automobiles en janvier 2021, mène aussi actuellement une refonte de sa logistique d’expédition des véhicules, en faisant dorénavant appel à des acteurs diversifiés et non pas à un opérateur unique, qui était Gefco.