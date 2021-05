S’appuyer sur la ligne Belfort-Bienne pour développer le tourisme transfrontalier

Son but est « de promouvoir un tourisme doux et transfrontalier, respectueux de l’environnement, des gens et du patrimoine » : l’association Bien Bel Itinéraire, en référence à la ligne Bienne – Belfort, a été présentée à la presse franco-suisse fin mars. Le dernier confinement est venu contrarier le lancement de sa première offre, mais l’amélioration de la situation sanitaire et les beaux jour relancent l’idée.

Elle regroupe des structures touristiques de part et d’autre de la frontière, dont les responsables veulent s’appuyer sur l’atout de la ligne de chemin de fer Belfort-Bienne, mais aussi sur le réseau de pistes cyclables qui se croisent et s’interconnectent dans le secteur.

Les fondateurs côté français sont Philippe Heitmann (camping de l’Étang des Forges, à Belfort) et Patrick Dupuis,(Gîte du Moulin Marion, à Courtelevant) ; côté suisse : Gabriel Schenk (la Ferme du Bonheur, à Porrentruy), Vincent Chapuis (chambres d’hôtes et appartement de vacances VINITA à Boncourt), Martial Lachat (gîte rural de Courcelon).

Chacun de leurs établissements constitue une étape à un voyage à vélo qui chemine de Belfort à Bienne et permet de découvrir la vielle ville et le Lion de Belfort, le moulin de Courtelevant, le musée du fruit et de la distillation de Porrentruy, la cité médiévale de Saint-Ursanne, etc. Un circuit de 6 jours, avec des variantes selon le niveau sportif des vacanciers. Le retour se fait en train, de Bienne à Belfort (l’itinéraire peut bien sûr se faire en sens inverse).