Salaires, trajets, apports à l’économie locale : les frontaliers sous la loupe

« Frontalier n’est pas un statut à vie », observent les auteures de l’étude. « Cette dualité [entre frontalier et non-frontalier] n’a pas vraiment de sens au niveau des ménages composés, selon les cas, d’aucun, d’un ou de plusieurs frontaliers ». Frontaliers et non frontaliers partagent d’ailleurs des logements assez similaires. « Les uns comme les autres sont propriétaires de leur logement (70 % des frontaliers et 68 % des non frontaliers), résident souvent en maisons individuelles (65 %) et dans des logements de plus de 100 m2 (53 % et 52 %). Ces indicateurs témoignent surtout du caractère rural de la bande frontalière. »