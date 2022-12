Risques de délestages : les précédentes grandes coupures d’électricité 

Fin décembre 1999, les tempêtes Lothar et Martin balaient l’Europe de l’Ouest. Le réseau d’électricité français est secoué par l’une puis l’autre dépression en quelques heures d’intervalle, avec des rafales à plus de 150 km/h. Résultat: 540 lignes à haute tension et 1.075 pylônes hors service. Environ 3,6 millions de foyers (sur 30 millions d’abonnés) sont plongés dans le noir le 28 décembre au soir. EDF se mobilise avec ses salariés pour rétablir le courant au plus vite: 91% sont rebranchés le 31 décembre et la totalité est réalimentée le 5 janvier.