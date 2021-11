Renaud Fouché : «Les états généraux de la santé vont permettre de créer du lien dans le Pays de Montbéliard »

« Cela fait 3 ans que nous organisons des groupes de travaux pour répondre à la pénurie médicale avec des infirmières, des médecins, des élus », explique Renaud Fouché. Depuis qu’une délégation a été attribuée à l’agglomération en matière de santé, il y a un an, les élus réfléchissent d’autant plus à une stratégie en matière de santé pour faciliter le quotidien des professionnels. « Les états généraux de la santé sont la continuité de notre politique. Les professionnels de santé du territoire, les élus et les étudiants en médecine et para médecine sont invités à y participer », renchérit le vice-président de PMA, qui est aussi cardiologue. Le maitre mot : créer un réseau. Dans une ambition qui dépasse les états généraux. Et qui est celle de créer une maison des professionnels de la santé, en face de la clinique du Pays de Montbéliard. « Nous l’avons déjà racheté. Nous voulons en faire un espace de réunion, d’hébergement et de formation accessible au monde médical, mais aussi aux élus », détaille Renaud Fouché. Une démarche qui se fera en parallèle du projet de maison de santé au Pied des Gouttes, à Montbéliard, où une maison de santé est en cours de construction pour lutter contre la désertification. Un projet auquel PMA n’a pas pris part.