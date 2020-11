Réclusion criminelle à perpétuité requise contre Jonathann Daval

« La défense de Jonathann Daval (…) consistera à revenir sur le couple qu’il formait avec Alexia, sur le dysfonctionnement de ce couple, qui a mené au drame terrible de cette fameuse soirée« , a annoncé Me Samuel Estève, l’un de ses avocats.

La parole sera alors à l’accusé qui pourra s’exprimer une dernière fois. Jonathann Daval, un informaticien de 36 ans, a reconnu avoir tué intentionnellement son épouse. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Au terme de six jours d’audience – un de plus que les cinq prévus, tant les débats ont été nourris – la cour se retirera pour délibérer. Le verdict des trois magistrats professionnels et des six jurés, cinq femmes et un homme, devait intervenir en fin d’après-midi ou début de soirée.

« Cette semaine a été très éprouvante; j’espère que ce soir on sera soulagés, qu’on pourra tourner la page et se reconstruire un peu après ce procès, et ne penser plus qu’à Alexia », a déclaré samedi matin Isabelle Fouillot, la mère d’Alexia, qui avait dit « adieu » vendredi à son ancien gendre après avoir vainement tenté de lui arracher des réponses à ses questions.