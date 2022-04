Quand la pénurie d’huile de tournesol ukrainienne menace les pâtes à tarte

En bout de ligne, les pâtes à tarte sont emballées et refroidies à 3 degrés. Celles de la gamme Croustipâte, la marque de Cérélia, sont confectionnées à base de beurre et échappent donc à la pénurie d’huile de tournesol. Celles de marques de distributeurs, qui sont commercialisées sous les labels Casino, Aldi ou Monoprix, dépendent à 100 % de mélanges d’huiles végétales, où la part de tournesol ne cesse de diminuer. Et se pose un autre problème : Comment informer le consommateur de la modification des préparations ?

Désormais les pâtes incluent plus d’huile de palme ou de colza, quand les étiquettes sont déjà imprimées – et que papier et carton subissent eux-mêmes l’inflation? « La DGCCRF (Répression des fraudes) est en train de nous donner de la flexibilité pour simplement informer sur l’emballage que ces mélanges de matières grasses végétales sont sujets à évolution », explique Guillaume Réveilhac.

Autre source d’inquiétude, l’inquiétude de certains de ses 168 salariés qui font plus d’une heure de route pour se rendre à l’usine, encaissée au fond de la vallée du Doubs. « La facture énergétique de nos employés a pris 80 à 120 euros par mois. Certains me disent: « Comment je vais faire le plein pour aller au travail ? » raconte-t-il. Le patron de Cérélia évalue à 60 % l’augmentation de ses coûts variables, en cumulant la hausse des matières premières, de l’énergie et du transport pour l’usine du Jura. Il aimerait pouvoir vendre ses pâtes plus cher à la grande distribution, mais il est tenu par des contrats signés annuellement, et la réouverture des négociations avec les supermarchés n’est pas assurée. « Il faudra une répercussion de 30 % sur le prix aux clients », calcule-t-il. « C’est simple : si les grandes surfaces n’augmentent pas leurs prix d’achat, on risque de ne plus pouvoir livrer. Dans ce cas-là, c’est l’usine qui s’arrête ».