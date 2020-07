PSA : à Sochaux, l’équipe de nuit travaillera 1 dimanche sur 4

Initialement, la direction souhaitait disposer de 70 minutes de flexibilité. Finalement, « l’accord en prévoit 37 », se réjouit Force ouvrière, signataire de l’accord, dans un communiqué de presse. L’accord permet « aux salariés de nuit une augmentation moyenne de 11 euros net pour la séance du dimanche dans l’horaire, tout en conservant un temps de travail de 34 h 50 », poursuit le syndicat. « Une commission de suivi se réunira au terme du premier trimestre pour définir des ajustements ou modifications si des difficultés sont constatées », note de son côté la CFDT, également signataire de l’accord. FO se réjouit également d’avoir réussi à maintenir le transport du personnel. La CGT, non signataire, dénonce un accord « d’hyper flexibilité », pour reprendre un terme de Jérome Boussard, le secrétaire général de la CGT de PSA Sochaux, joint par téléphone. Il regrette que ce créneau supplémentaire puisse être activé du jour au lendemain. « [Cette dynamique] n’est pas la voix portée par la CGT, qui est celle des 32 heures », poursuit Jérome Boussard. Dans l’accord, selon FO, l’overtime doit être acté en comité social et économique (CSE), au moins 7 jours avant, et notamment lors du CSE de fin de mois estime Force ouvrière. Si l’annonce est faite dans un temps plus réduit, les salariés seront payés en heure supplémentaire. « Ce qui n’avantage pas la direction », relève Éric Peultier, de FO. Et si c’est décidé en cours de séance, c’est sur la base du volontariat.

Au départ, les changements d’horaire devaient aussi concerner les deux équipes de doublage (équipe du matin et équipe d’après-midi). Il n’en sera rien. Surtout, il n’y aura pas de samedi travaillé pour ces équipes. « Cet accord préserve [donc] aussi les équipe de doublage qui ont été très sollicitées depuis de nombreux mois », constate la CFDT. « Cet accord ajoute une contrainte assez forte sur la tournée de nuit, reconnaît également la CFDT, mais rappelons que cette tournée sur la base du volontariat est la mieux rémunérée. »